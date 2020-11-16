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16 ноября 20, 12:35
Украинец получил титул самого сильного человека планеты
Алексей Новиков
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15 ноября во Флориде завершился престижный турнир стронгменов "The World's Strongest Man", который уверенно выиграл украинец Алексей Новиков.

Об этом сообщил сотрудник проекта Експертний Корпус Роман Кулик на своей странице в Фейсбуке.

Впервые с 2004 года украинец побеждает на WSM. В прошлый раз это был Василий Вирастюк в своей лучшей форме.

Стоит отметить, что никто всерьез не принимал Новикова в расчет в 2020 году. Конечно, ранее он показывал крутые результаты в отдельных ивентах, но не насколько, чтобы претендовать на титул. Тем более недавно имел траблы с коленями. И тут внезапно, в Киеве на карантине натренировал впечатляющий прогресс.

Таким образом Алексей повторил достижение легендарного исландца Йона Палла Сиґмарссона, который в 1984-м завоевал этот титул тоже в 24 года.

"Причем Новиков не трудом вырвал победу, а уверенно победил в своей квалификационной группе, а затем выигрывал или входил в топ-3 по всем упражнениях исходов у топовых атлетов. Попутно еще и поставил рекорд в одной из стронгивських тяг, лупанувшы дикие 537.5 кг", - подчеркнул Роман Кулик.

Видео с 2020 World's Strongest Man - YouTube:
telegraf.com.ua
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