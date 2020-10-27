ЛЧ: "Шахтер" в Киеве сыграл в ничью с миланским "Интером"

Во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Киеве сыграл в ничью 0:0 с миланским "Интером".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Первый тайм был вчистую проигран Шахтером, однако к счастью для Горняков, в футболе важен только счет и он не изменился за первые 45 минут. Миланцы атаковали и атаковали много, что вылилось в уйму моментов. Нерадзурри дважды попадали в перекладину, не реализовали несколько выходов один на один и даже мазали по воротам без вратаря. Дончане, в свою очередь, играли в атаке не в свойственной манере, используя лишь дальние удары из своего арсенала.
Второй тайм проходил по сценарию первого: Шахтер защищался, а Интер много атаковал и бил по воротам. Главная звезда Интера Лаутаро Мартинес в одном из эпизодов даже не попал по пустым воротам. С каждой минутой давление гостей падало и поединок завершился ничьей в пользу Шахтера.