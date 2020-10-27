ЛЧ: "Шахтер" в Киеве сыграл в ничью с миланским "Интером"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первый тайм был вчистую проигран Шахтером, однако к счастью для Горняков, в футболе важен только счет и он не изменился за первые 45 минут. Миланцы атаковали и атаковали много, что вылилось в уйму моментов. Нерадзурри дважды попадали в перекладину, не реализовали несколько выходов один на один и даже мазали по воротам без вратаря. Дончане, в свою очередь, играли в атаке не в свойственной манере, используя лишь дальние удары из своего арсенала.





Второй тайм проходил по сценарию первого: Шахтер защищался, а Интер много атаковал и бил по воротам. Главная звезда Интера Лаутаро Мартинес в одном из эпизодов даже не попал по пустым воротам. С каждой минутой давление гостей падало и поединок завершился ничьей в пользу Шахтера.

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава (Матвиенко, 61), Корниенко, Маркос Антонио, Майкон, Соломон, Тете, Марлос (Алан Патрик, 88), Дентиньо (Тайсон, 15)

"Интер": Ханданович, Бастони, де Врей, Д'Амброзио (Дармиан, 79), Янг (Пинамонти, 85), Хакими, Видаль (Эриксен, 79), Брозович, Барелла, Мартинес (Перишич, 71), Лукаку



