На Узелкова завели уголовное дело за подкуп избирателей

Телеведущий и призер чемпионата мира по боксу Вячеслав Узелков, который идет на выборы мэра Винницы от ОПЗЖ, стал фигурантом уголовного производства. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Винницкой области.

На мероприятии, приуроченном ко Дню украинского казачества 14 октября, по данным правоохранителей, "кандидаты от одной из политических сил на местных выборах на площади устроили украинскую полевую кухню. Во время мероприятия гражданам раздавали приготовленные блюда и агитировали за политическую силу".

Следственным отделом Винницкого отдела полиции, на основании публикаций в СМИ и соцсетях об указанном событии, начато уголовное производство по ч.3 ст.160 УК Украины - подкуп избирателей. Санкция статьи - ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы от двух до шести лет.

Полиция традиционно не называет имен, однако о мероприятии с кашей в день его проведения рассказал на своей странице в Фейсбук сам Узелков. И хотя кандидат в мэры пишет, что это была неформальная встреча - "ни слова про проблемы, ни слова про выборы" - только фотографии, песни и вкусняшки - у полиции другое мнение. Кроме того, общественная организация "Опора", следящая за чистотой выборов, в своем сообщении отметила: мероприятие с бесплатной кашей и чаем анонсировалось на ресурсах местной ячейки ОПЗЖ, рядом стояла партийная палатка и раздавались агитационные материалы.

На фото и видео с праздника заметно, что и с социальной дистанцией на мероприятии дело было не очень.