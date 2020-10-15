Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.24
USD
28.33
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Новости спорта
15 октября 20, 09:56
Андрей Воронин устроился в московское "Динамо"
Воронин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинец Воронин играл за московское "Динамо" до 2014 года.

Украинец Воронин играл за московское "Динамо" до 2014 года. Теперь он "очень рад" начать тренерскую карьеру в российском клубе

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

"Во-первых, хочу сказать, что я очень рад тому факту, что снова буду в "Динамо"! Я провёл здесь яркие годы игровой карьеры, надеюсь провести и яркие годы тренерской. Начинаю её в штабе Сандро Шварца", – сказал украинец.

Воронин добавил, что играл со Шварцем три года. Он считает, что у тренера "Динамо" – "человеческие качества на высоте".

Воронин является воспитанником одесского "Черноморца". 
В 16 лет уехал играть в Германию ("Боруссия" Менхенгладбах) и большую часть карьеры провел в клубах этой страны. 
Также с 2007-го по 2009-й играл за английский "Ливерпуль". В чемпионате Украины не провел ни одного матча. 
С 2010-го по май 2014-го играл за московское "Динамо". 
С 2002-го по 2012-й Воронин выступал за сборную Украины. 
Провел 74 матча, забил восемь мячей.
В 2014-м завершил карьеру игрока. 
В 2017-м возглавил "Бюрдерих" из седьмого дивизиона Германии. Не смог вывести команду в шестую лигу и покинул клуб.
liga.net
Ещё по теме:
Бой Фьюри против Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира
Усик поднялся в рейтинге WBA
Лига наций: Украина начала с победы над Швейцарией. Видео
Список самых результативных игроков сборной Украины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей