Андрей Воронин устроился в московское "Динамо"

Украинец Воронин играл за московское "Динамо" до 2014 года. Теперь он "очень рад" начать тренерскую карьеру в российском клубе
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
"Во-первых, хочу сказать, что я очень рад тому факту, что снова буду в "Динамо"! Я провёл здесь яркие годы игровой карьеры, надеюсь провести и яркие годы тренерской. Начинаю её в штабе Сандро Шварца", – сказал украинец.
Воронин добавил, что играл со Шварцем три года. Он считает, что у тренера "Динамо" – "человеческие качества на высоте".Воронин является воспитанником одесского "Черноморца".