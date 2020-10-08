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Спорт
Новости спорта
8 октября 20, 11:21
В легкой атлетике за день установлены два мировых рекорда
Джошуа Кипруи Чептегеи
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Оба в беговых дисциплинах

Действующий чемпион мира из Уганды Джошуа Кипруи Чептегеи установил мировой рекорд на дистанции 10 000 м на турнире в в испанской Валенсии.

Предыдущее достижение было установлено эфиопом Кененисой Бекеле в 2005 году (26.17,53). 24-летний Чептегеи пробежал десятку за 26 минут и 11,02 секунды.

Интересно, что 14 августа Чептегеи превзошел еще один мировой рекорд Бекеле – он на 2 секунды превзошел результат Кенесисы на дистанции 5000 м (12:35,36). 

На этих же соревнованиях в Валенсии Летесенбет Гидей из Эфиопии побила мировой рекорд в беге на 5000 м, показав результат 14.06,62. Предыдущий мировой рекорд принадлежал ее соотечественнице Тирунеш Дибабе, установленный в 2008 году (14.11,15). 

Напомним, что 17 сентября шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. 

20-летний спортсмен со второй попытки преодолел планку на высоте 6 метров 15 сантиметров и превзошел достижение Сергея Бубки, который опередил время и держался 26 лет. В 1994 году украинец на соревнованиях в Италии показал результат 6 метров 14 сантиметров.

А еще чуть ранее (4 сентября) четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара и двукратная чемпионка мира Сифан Хассан установили мировые рекорды в часовом беге на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. 

Британец Фара за час преодолел 21 330 метров. Предыдущее достижение принадлежало двукратному олимпийскому чемпиону из Эфиопии Хайле Гебреселассие (21 285 м), оно было установлено в 2007 году. 

Бегунья из Нидерландов Хассан пробежала за час 18 930 м. Она превзошла достижение эфиопки Дире Туне (18 517 м), которое было установлено в 2008 году. 
kp.ua
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