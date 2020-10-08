В легкой атлетике за день установлены два мировых рекорда

Действующий чемпион мира из Уганды Джошуа Кипруи Чептегеи установил мировой рекорд на дистанции 10 000 м на турнире в в испанской Валенсии.

Предыдущее достижение было установлено эфиопом Кененисой Бекеле в 2005 году (26.17,53). 24-летний Чептегеи пробежал десятку за 26 минут и 11,02 секунды.

Интересно, что 14 августа Чептегеи превзошел еще один мировой рекорд Бекеле – он на 2 секунды превзошел результат Кенесисы на дистанции 5000 м (12:35,36).

На этих же соревнованиях в Валенсии Летесенбет Гидей из Эфиопии побила мировой рекорд в беге на 5000 м, показав результат 14.06,62. Предыдущий мировой рекорд принадлежал ее соотечественнице Тирунеш Дибабе, установленный в 2008 году (14.11,15).

Напомним, что 17 сентября шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

20-летний спортсмен со второй попытки преодолел планку на высоте 6 метров 15 сантиметров и превзошел достижение Сергея Бубки, который опередил время и держался 26 лет. В 1994 году украинец на соревнованиях в Италии показал результат 6 метров 14 сантиметров.

А еще чуть ранее (4 сентября) четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара и двукратная чемпионка мира Сифан Хассан установили мировые рекорды в часовом беге на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.

Британец Фара за час преодолел 21 330 метров. Предыдущее достижение принадлежало двукратному олимпийскому чемпиону из Эфиопии Хайле Гебреселассие (21 285 м), оно было установлено в 2007 году.

Бегунья из Нидерландов Хассан пробежала за час 18 930 м. Она превзошла достижение эфиопки Дире Туне (18 517 м), которое было установлено в 2008 году.