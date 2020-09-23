Что надо знать о сопернике Динамо в борьбе за Лигу чемпионов

В прошлом сезоне "Гент" занял второе место в чемпионате Бельгии. Сыграли 29 туров из 38. Турнир прервали и не доиграли из-за пандемии. "Гент" остался на 2 позиции, опережая "Шарлеруа" и "Антверпен" на одно и два очка соответственно. Чемпион страны "Брюгге" оторвался на 15 очков.





В новом сезоне "Гент" провалил старт сезона. Соперник "Динамо" занимает 12 место из 18 команд, имея в активе 6 очков после 6 матчей.





Руководство клуба успело изменить уже 2 тренера с начала сезона. После поражений в двух стартовых турах был отправленный наставник команды Ессо Туруп. Его заменил румын Ласло Белени, который продержался только 3 матча. Новый наставник команды -38-річний Вим Де Декер, который раньше работал ассистентом и не имеет ни одного опыта самостоятельной работы.





Руководство клуба с начала сезона успело сменить уже 2 тренера. После поражений в двух стартовых турах был отправлен в отставку наставник команды Ессо Торуп. Его заменил румын Ласло Белени, который продержался только 3 матча. Новый наставник команды -38-річний Вим Де Декер, который раньше работал ассистентом и не имеет никакого опыта самостоятельной работы.





Ставка в атаке делается на фланги, стандарты, индивидуальное мастерство. В игре много навесов, длинных передач и индивидуальных действий





Гент" летом продал своего лучшего игрока. Атакующий полузащитник 20-летний Джонатан Дэвид перебрался во французский "Лилль" за 32 млн евро. Замена ему так и не была найдена.





В составе "Гента" играет три футболиста сборной Украины. Роман Яремчук – лидер атаки и один из лидеров команды. Игорь Пластун – стабильный исполнитель в центре защиты. Роман Безус – игрок ротации.





Белени уволили после конфликта из Яремчуком. Румынскому тренеру не понравились критические высказывания украинского форварда. Яремчук перестал попадать к заявке и должен был пропустить матч предыдущей квалификации Лиги чемпионов против "Рапида". Форвард стал просить разрешения на трансфер.Руководство клуба решило отставить Белени, но удержать Яремчука.





"Гент" имеет кадровые проблемы перед матчами с "Динамо". Капитан команды Кумс не сыграет из-за травмы в обоих матчах. Аналогично - ведущий вингер команды Георгий Чакветадзе.





Соперник "Динамо" играет в вертикальный футбол по схеме 1-4-3-3. Ставка в атаке делается на фланги, стандарты, индивидуальное мастерство. В игре много навесов, длинных передач и индивидуальных действий.





Первый матч "Гент" - "Динамо" состоится 23 сентября. Начало – 22:00 за Киевом. Часом раньше стартует текстовая трансляция на нашем сайте. Повторный матч – 29 сентября, вторник, Киев.



