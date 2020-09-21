Великий рекорд Сергея Бубки побит спустя 26 лет

Великий рекорд Сергея Бубки пал спустя 26 лет [видео] Комментарии: 1

Фото: twitter.com/Diamond_League

Арман Дюплантис прыгнул на 6 метров 15 сантиметров.

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис 17 сентября установил мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Об этом сообщает "Трибуна".













20-летний спортсмен со второй попытки преодолел планку на высоте 6 метров 15 сантиметров и превзошел достижение Сергея Бубки, которое опередило время и продержалось 26 лет. В 1994 году украинец на соревнованиях в Италии показал результат 6 метров 14 сантиметров.





Дюплантис один из сильнейших прыгунов нового поколения, которому многие пророчат славу, равную славе Бубки и роль его преемника. Молодой швед стал серебряным призером чемпионата мира-2019. Также в его активе золотая награда первенства Европы 2018 года. С одной стороны, до показателей Сергея Бубки ему пока далеко, с другой - вся карьера впереди. Напомним, Бубка 6 раз становился чемпионом мира (и он единственный такой среди легкоатлетов, )в общей сложности установил 35 мировых рекордов, а всего планку на рубеже 6 метров и выше покорил 46 раз.







