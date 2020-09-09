Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.72
USD
27.84
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Новости спорта
9 сентября 20, 11:39
Три украинки заняли весь пьедестал на турнире в Дессау
Юлия Левченко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Юлия Левченко выиграла турнир в Дессау, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко заняли вторые места.

В немецком Дессау состоялся турнир по легкой атлетике, где принимали участие ведущие украинские спортсменки. Так, Юлия Левченко, Ярослава Магучих показали результат 1,96 м в прыжках в высоту. Ирина Геращенко прыгнула на 1,90 м. 22-летняя Левченко получила первое место из-за меньшего количества попыток.

Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Дессау (Германия)

1. Юлия Левченко (Украина) — 1,96

2. Ярослава Магучих (Украина) — 1,96

3. Ирина Геращенко (Украина) — 1,96

Напомним, ранее Юлия Левченко взяла золото на турнире в польском Хожуве.

Еще одна украинка Марина Бех-Романчук заняла второе место в прыжках в длину, уступив первое место Маланке Михамбо из Германии 18 сантиметров.
telegraf.com.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей