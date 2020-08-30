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Спорт
Новости спорта
27 августа 20, 21:59
ФК «Лион» примет Сипрьена вместо «Спартака»
Вилан Сипрьен
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Полузащитник «Ниццы» Вилан Сипрьен не рассматривает переход в Россию

Как сообщил портал Meta-ratings.com.ua, полузащитник «Ниццы» Вилан Сипрьен, об интересе к которому со стороны «Спартака» сообщили СМИ, не рассматривает переход в Россию.

Приоритетом для игрока является продолжение карьеры в более сильном клубе Лиги 1, в частности, «Лионе». 

За свой нынешний клуб Сипрьен выступает с июля 2016 года. Он сыграл за «Ниццу» 109 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 12 результативных передач. 

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего француза в 14,5 миллионов евро.
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