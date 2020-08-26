Президент UFC назвал лучшие бои года

Президент UFC Дана Уайт рассказал, какой поединок, по его мнению, достоин называться боем года. Речь идёт о противостоянии действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи и Пауло Косты, запланированное на 26 сентября.

«Да, это бой года. Не могу дождаться. Но у меня до сих пор в памяти поединок Чжан Вэйли и Йоанны Енджейчик. Я тогда буквально не мог оторваться от экрана, из-за чего пропустил важную встречу. Чертовски хороший бой.

Могу сказать, что ещё два запланированных боя оправдают все ожидания. Это поединки Джастин Гэтжи — Хабиб Нурмагомедов и Исраэль Адесанья — Пауло Коста. Но пока я не могу сказать, где состоятся поединки», — сказал Уайт на пресс-конференции.