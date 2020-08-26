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23 августа 20, 22:38
"Папаченко": трейлер фильма об отце Ломаченко. Видео
Василий Ломаченко
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Василий Ломаченко у себя в соцсетях выложил трейлер фильма "Папаченко", который расскажет о становлении украинского чемпиона под руководством отца.

"Эту фамилию знает каждый фанат бокса. Василий Ломаченко или LOMA - лучший боксер 21 века. Он выиграл все, что только возможно и в любительском боксе, и в профессиональном. И он благодарен за этом своему тренеру. Он многому научился в жизни: быть сильным и помогать слабым, верить, любить, побеждать. И он благодарен за это своему отцу. Василий мечтает, чтобы имя его отца навсегда осталось в истории. Что видит отец когда смотрит бои своего сына? Смотрите и вы. Папаченко.", - говорится в трейлере фильма.


Премьера фильма запланирована на 29 августа на сервисе Megogo.
telegraf.com.ua
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