Самые высокооплачиваемые спортсменки мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина замкнула семерку самых высокооплачиваемых спортсменок мира за истекший год. Об этом сообщает Forbes, опубликовавший свежий рейтинг богачей от спорта.

Издание сформировало список спортсменок с наибольшим заработком в период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года. За этот год первая ракетка Украины стала богаче на 6.4 миллиона долларов, из которых 5.4 млн составили призовые деньги, а 1 миллион - спонсорские контракты. В прошлом году в таком же рейтинге Свитолина была девятой, так что прогресс есть. С другой стороны, есть и резерв для роста - как-то рекламодатели пока не ценят Элину.

Список Forbes наглядно демонстрирует: хорошо быть теннисисткой! В десятке лишь одна представительница другого вида спорта,и то в самом конце. Среди остальных атлеток больше всех в этот период заработала американская футболистка Алекс Морган (4.6 млн долларов).

Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака, второе место у американки Серены Уильямс, третье у австралийки Эшли Барти.

Топ-10 рейтинга (в долларах):

1. Наоми Осака (Япония) - 37.4 млн (3.4 - призовые, остальное - контракты);

2. Серена Уильямс (США) - 36 млн (4 млн - призовые);

3. Эшли Барти (Австралия) - 13.1 млн (10.1 млн - призовые);

4. Симона Халеп (Румыния) - 10.9 млн (6.9 млн - призовые);

5. Бьянка Андрееску (Канада) - 8.9 млн (4.9 млн - призовые);

6. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6.6 млн (2.1 млн - призовые);

7. Элина Свитолина (Украина) - 6.4 млн (5.4 млн - призовые);

8. София Кенин (США) - 5.8 млн (4.8 млн - призовые);

9. Анжелик Кербер (Германия) - 5.3 млн (1.3 млн - призовые);

10. Алекс Морган (США) - 4.6 млн (4.2 млн - контракты).

Ранее Элина Свитолина отказалась от участия в US Open 2020. Гонорар - гонораром, однако здоровье дороже.

Как уже сообщалось, в минувшем году самым высокооплачиваемым спортсменом в мире стал не Роналду, и не его конкурент Месси, а великий Роджер Федерер. Швейцарец стал первым теннисистом, который возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира за его 30-летнюю историю. За 2019-й год Федерер заработал $106.3 млн, Криштиану Роналду $105 млн, и форварда испанской "Барселоны" аргентинца Лионель Месси - $104 млн. Элина Свитолина в 2019-м заработала около 6 миллионов долларов.

А в 2020-м у всех у них появился серьезный конкурент - игрок американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) Патрик Махоумс, подписавший рекордный в истории спорта контракт на полмиллиарда долларов.