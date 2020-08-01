Семикратная чемпионка Украины по боксу стала полицейской

Бывший лидер сборной Украины по боксу Иванна Крупеня решила завершить профессиональную карьеру и приняла решение пойти на службу в Управление патрульной полиции в Ровенской области, - сообщает boxing-mma.com.

Иванна Крупеня - семикратная чемпионка Украины по боксу и капитан команды "Украинские львицы". Иванна выступала в весовой категории до 54 кг,

30-летняя спортсменка родом из Ровно. Интересно, что в 2005 году она стала бронзовой призеркой чемпионата Украины по дзюдо, затем семь раз выигрывала чемпионат Украины по боксу. На первенстве Европы 2009 года завоевала серебряную медаль, на чемпионате Европы 2011 года – бронзовую.

В феврале этого года Иванна Крупеня на мотоцикле попала в ДТП в Таиланде, но к счастью обошлось без серьезных травм. Крупеня не справилась с управлением, когда на улице шёл дождь. У нее был ушиб локтя и гематома на бедре.

Крупеня – мастер спорта Украины по дзюдо (2005), мастер спорта международного класса по боксу (2009). Капитан женской украинской команды по боксу "Украинские львицы". В последнее время Крупеня активно продвигала свои "марафоны" по фитнесу и здоровому питанию в социальных сетях.