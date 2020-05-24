Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.26
USD
26.86
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Новости спорта
24 мая 20, 08:36
Покончил с собой бывший футболист сборной Сербии
Милян Мрдакович
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Бывший футболист сборной Сербии Милян Мрдакович, известный по игре за харьковский Металлист.

Бывший футболист олимпийской сборной Сербии Милян Мрдакович совершил самоубийство. Об этом, в субботу, 23 мая, сообщил бывший клуб нападающего сербская Войводина на своем сайте.

Смерть бывшего футболиста также подтвердили сотрудники полиции, которых вызвала подруга Мрдаковича. Сообщается, что они вместе снимали квартиру в Белграде. 6 мая Мрдаковичу исполнилось 38 лет.

Мрдакович представлял сборную Сербии на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, он привлекался к играм за молодежную команду Сербии и Черногории.

На клубном уровне сербский форвард известен по выступлениям за харьковский Металлист, австрийский Ред Булл, тель-авивский Маккаби, португальскую Виторию. В составе китайского Шаньдун Лунэн он завоевал золотую медаль чемпионата страны.

Ранее в Киеве застреленным нашли народного депутата Валерия Давыденко. Предварительная версия смерти народного депутата Валерия Давыденко – самоубийство. 
Korrespondent
Ещё по теме:
Баррикелло о запрете термочехлов в Формуле 1
Украинский чемпион мира по шахматам сенсационно проиграл
ФИФА оштрафовала РФ за баннер на матче Россия-Уругвай
Испания - Россия 1:1; пен.: 3:4. Скрытая инфекция победила
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей