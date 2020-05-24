Покончил с собой бывший футболист сборной Сербии

Бывший футболист олимпийской сборной Сербии Милян Мрдакович совершил самоубийство. Об этом, в субботу, 23 мая, сообщил бывший клуб нападающего сербская Войводина на своем сайте.

Смерть бывшего футболиста также подтвердили сотрудники полиции, которых вызвала подруга Мрдаковича. Сообщается, что они вместе снимали квартиру в Белграде. 6 мая Мрдаковичу исполнилось 38 лет.

Мрдакович представлял сборную Сербии на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, он привлекался к играм за молодежную команду Сербии и Черногории.

На клубном уровне сербский форвард известен по выступлениям за харьковский Металлист, австрийский Ред Булл, тель-авивский Маккаби, португальскую Виторию. В составе китайского Шаньдун Лунэн он завоевал золотую медаль чемпионата страны.

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