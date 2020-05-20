Чемпионат Украины по гандболу завершен. Мотор - чемпион

В отличие от чемпионата Украины по футболу, который возобновят 30 мая, гандбольное первенство Украины прекращено досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом стал запорожский "Мотор".

Хотя запорожский клуб, даже если бы чемпионат доиграли, без сомнений довел бы дело до золотой медали. До паузы было проведено 16 туров: "Мотор" имел в своем активе на восемь очков больше, чем идущий вторым "Запорожье". В то же время, пока еще не завершен розыгрыш Кубка Украины по гандболу, который планируют доиграть в августе.

Этот трофей стал для "Мотора" 8-м в истории, причем все они завоеваны подряд, начиная с сезона 2012/13. Распределение остальных призовых мест будет определено позже.

Ранее стало известно, что одна из самых титулованных команд в истории Украины гандбольный ЗТР прекращает свое существование. Об этом было сообщено в обращении игроков ZTR к Министерству культуры, молодежи и спорта, Федерации гандбола Украины, руководителей властных структур Запорожья и Запорожской области.

- К сожалению, ПАО "Запорожтрансформатор" не имеет возможности выделять средства для финансирования гандбольного клуба ZTR и команда прекращает существование. Просим Вас помочь сохранить эту уникальную команду и структуру клуба ради укрепления традиций и будущего украинского гандбола в нашей стране", - указывается в письме команды.