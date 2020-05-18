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Спорт
Новости спорта
18 мая 20, 08:40
Матчи сборной Украины на Евро-2020 могут быть перенесены
Сборная Украины
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Евро-2020 может потерять сразу три принимающих города

Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесли на следующий год, но и это не все потери, которые может понести предстоящее юбилейное континентальное первенство по футболу. 

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не все города могут принять Чемпионат Европы в 2021 году.

- Мы беседовали с девятью городами, у них все готово. С тремя есть определенные проблемы, так что это мы будем обсуждать в будущем. Мы намерены провести турнир в 12 городах, но если потребуется, сыграем в девяти или восьми", - рассказал глава европейского футбола.

Однако Чеферин не раскрыл карты, какие города испытывают проблемы. Чемпионат Европы планируется провести в 12 городах - Дублине, Глазго, Бильбао, Лондоне, Копенгагене, Амстердаме, Будапеште, Бухаресте, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге и Баку.

УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год. Матчи континентального первенства пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины вышла в финальную часть турнира и сыграет в группе С со сборными Нидерландами и Австрии. Еще один возможный соперник определится после матчей плей-офф.
kp.ua
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