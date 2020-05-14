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Спорт
Новости спорта
14 мая 20, 09:43
Журнал «Футбол» возвращается после карантина
ЧМ,2010,Официальный,мяч
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Журнал «Футбол» возвращается после карантина. Свежий выпуск появится уже 20 мая.

Популярный журнал «Футбол» возвращается в печатном виде после введенного в Украине карантина из-за пандемии коронавируса. Свежий выпуск должен появиться в Киеве 20 мая, а в регионах – 21 числа.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил заместитель главного редактора журнала и колумнист «Фразы» Андрей Шахов.

Журналист написал: «Следом за футболом (немецким) возвращается и «Футбол»(наш). Верстаемся в понедельник. В продаже, скорее всего, будем только в среду. Пока чемпионаты не разгонятся, будем выходить раз в неделю».


Ранее Андрей Шахов писал о том, как завершить украинский чемпионат на фоне пандемии коронавируса.
Fraza.ua
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