Журнал «Футбол» возвращается после карантина

Популярный журнал «Футбол» возвращается в печатном виде после введенного в Украине карантина из-за пандемии коронавируса. Свежий выпуск должен появиться в Киеве 20 мая, а в регионах – 21 числа.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил заместитель главного редактора журнала и колумнист «Фразы» Андрей Шахов.

Журналист написал: «Следом за футболом (немецким) возвращается и «Футбол»(наш). Верстаемся в понедельник. В продаже, скорее всего, будем только в среду. Пока чемпионаты не разгонятся, будем выходить раз в неделю».





Ранее Андрей Шахов писал о том, как завершить украинский чемпионат на фоне пандемии коронавируса.