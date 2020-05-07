В мире меняют способ проверки спортсменов на допинг

Всемирное антидопинговое агентство готовит новый способ тестирования спортсменов на допинг, заявил в понедельник, 4 мая, глава агентства Витольд Банька.





"Dried Blood Spot (DBS) имеет потенциал для того, чтобы сделать революцию в антидопинговой деятельности. WADA и его партнеры работают над этим", - написал он в своем Twitter.





По его словам, для анализа потребуется всего несколько капель крови.





"Нам нужно как можно скорее привести этот способ в соответствии с кодексом WADA", - отметил Банька.





Напомним, в декабре прошлого года Всемирное антидопинговое агентство отстранило российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях в ближайшие четыре года.