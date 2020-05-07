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Спорт
Новости спорта
7 мая 20, 12:39
В мире меняют способ проверки спортсменов на допинг
допинг
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Для нового анализа проверки на допинг потребуется всего несколько капель крови. Его разработка продолжается.
Всемирное антидопинговое агентство готовит новый способ тестирования спортсменов на допинг, заявил в понедельник, 4 мая, глава агентства Витольд Банька.

"Dried Blood Spot (DBS) имеет потенциал для того, чтобы сделать революцию в антидопинговой деятельности. WADA и его партнеры работают над этим", - написал он в своем Twitter.

По его словам, для анализа потребуется всего несколько капель крови.

"Нам нужно как можно скорее привести этот способ в соответствии с кодексом WADA", - отметил Банька.

Напомним, в декабре прошлого года Всемирное антидопинговое агентство отстранило российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях в ближайшие четыре года.
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