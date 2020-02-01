Украинка побила мировой рекорд по прыжкам в высоту

Ярослава Магучих с мировым рекордом U20 в помещении и рекордом Украины в помещении по прыжкам в высоту выиграла соревнования серии World Athletics Indoor Tour (31 января, Карлсруэ). Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Отмечается, что 2,02 метра Магучих преодолела с первой попытки.

Предыдущий национальный рекорд Украины в помещении - 2,01 м - принадлежал Ярославе Магучих (18 января 2020 года, Украина) и Вите Пономарь (9 марта 2008 года, Валенсия, Испания).

Юлия Левченко на соревнованиях по прыжкам в высоту в Карлсруэ была второй (1,99 м). Ирина Геращенко заняла пятое место (1,93 м). Марина Бех-Романчук выиграла соревнования по прыжкам в длину с личным рекордом в помещении и лучшим результатом сезона в мире (6,92 м).

Ранее сообщалось, что украинский спортсмен стал чемпионом мира по кикбоксингу.