Жена Коби Брайанта прокомментировала гибель мужа и дочери

Вагесса Брайант, супруга баскетболиста Коби Брайанта, впервые прокомментировала трагедию, в которой трагически погиб ее муж и дочь Джанна.

"Мои дочери и я хотим поблагодарить миллионы людей, за их поддержку и любовь в этот ужасный момент. Спасибо за ваши молитвы, ведь мы нуждаемся в них. Мы поражены внезапной потерей моего обожаемого мужа Коби - потрясающего отца наших детей и моей прекрасной, светлой Джанны - любящей и восхитительной дочери, замечательной сестры для Натальи, Бьянки и Капри.

Мы также переживаем за семьи, которые потеряли своих близких в то ужасное воскресенье. Мы глубоко разделяем их горе. Не хватает слов, чтобы описать всю боль, которую мы испытываем. Легче становится только от осознания того, что Коби и Джиджи знали, как сильно их любят.

Нам очень повезло, что они были в нашей жизни. Мне бы хотелось, чтобы они оставались с нами всегда. Их забрали у нас слишком рано. Я пока не понимаю, что будет дальше. Мне очень тяжело представить жизнь без них.



Но мы просыпаемся каждый день и стараемся идти вперед, ведь Коби и наша малышка Джиджи светят нам, чтобы показать путь. Наша любовь к ним бесконечна и неизмерима. Я бы очень хотела хотя бы еще раз их обнять, поцеловать и благословить. Хотела, чтобы они всегда были с нами.

Спасибо, что делитесь с нами вашей радостью, вашим горем и поддерживаете нас. Мы рассчитываем на ваше уважение к нашей частной жизни, потому что нам это понадобиться, чтобы мы справились с этой новой для нас реальностью", - написала Ванесса на своей страничке в Instagram.



