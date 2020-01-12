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Спорт
Новости спорта
12 января 20, 20:25
Юные украинские фигуристы завоевали награды
Юные фигуристы
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Юные украинские фигуристы везут домой три награды международного турнира Mentor Torun Cup 2020, который завершился 12 января в польском городе Торунь.

В спортивных танцах на льду в категории Basic Novice на высшую ступень пьедестала взошел дуэт Елизавета Семенова и Иван Качур, который показал лучший результат среди десяти пар-участниц, пишет Цензор.НЕТ. За три выступления фигуристы получили от судей 48.70 балла.

В категории Intermediate Novice серебряную награду завоевали Ирина Подгайная и Михаил Сандул. Они были вторыми во всех трех танцах и набрали в целом 71.44 балла.

Еще одно серебро, но в соревнованиях Interclub Mentor Torun Cup, получила Вера Щерблюк. Выступая в категории Gold Girls, она набрала 47.56 балла.

Все призеры - представители одесской школы фигурного катания.
censor.net.ua
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