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Спорт
Новости спорта
10 января 20, 15:56
В Швейцарии открыли Юношеские Олимпийские игры-2020. ФОТО
открытие игр
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В швейцарской Лозанне на Vaudoise Arena сегодня, 10 января, открыли III зимние Юношеские Олимпийские игры 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НОК Украины.

На открытии присутствовали 8000 зрителей, был поднят олимпийский флаг и зажжен олимпийский огонь.

Президент Швейцарской конфедерации Симонетта Соммаруга объявила ІІІ зимние юношеские Олимпийские игры открытыми.

Участников парада спортсменов, представителей 79 Национальных олимпийских комитетов, на спортивной арене встретили аплодисментами.

На большом экране арены появились видеокадры с церемонии открытия, которая шла параллельно в Санкт-Морице.

Завтра, 11 января, соревновательную программу начинают украинские представители горнолыжного спорта, фигурного катания и хоккея 3х3.
censor.net.ua
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