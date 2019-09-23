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Спорт
Новости спорта
23 сентября 19, 13:06
Погба выложил 15 тысяч на собаку для защиты от фанатов
Поль Погба
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Французского футболиста преследовали озлобленные фанаты и он решил обезопасить себя
Звездный полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба в последнее время испытывал трудности с фанатами, в связи с чем футболист решил усилить меры безопасности.

Недавно болельщики написали “Погба, уходи!“ на клубной табличке возле базы МЮ. 

В связи с этим 26-летний француз приобрел ротвейлера в специализированном питомнике Chaperone K9. 



По информации The Sun, сторожевой пес обошелся Полю в 15 тысяч фунтов (около 17 тысяч евро). 

“Футболисты - известные личности, и они хотят, чтобы их семьи были в безопасности. Ротвейлеры - не агрессивные собаки, пока их не разозлить или не дать приказ“, - отметил глава Chaperone K9 Ричард Арнольд. 

Стоит сказать, что в этой компании ранее приобрели псов игроки Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд и Фил Джонс. Ранее сообщалось, что Дэниел Старридж не заплатил вознаграждение рэперу, который нашел его украденную собаку.
bigmir.net
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