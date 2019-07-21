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Спорт
Новости спорта
20 июля 19, 23:38
Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях
Ольга Харлан
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В столице Венгрии Будапеште разыграны очередные комплекты наград чемпионата мира по фехтованию.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в финале индивидуального турнира саблисток взяла верх над россиянкой Софьей Великой (15:14), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

После побед над соперницами из Малайзии, Грузии и Республики Корея Харлан в 1/4 финала обыграла свою соотечественницу Алину Комащук (15:14), а в полуфинале разгромила румынку Бьянку Паску (15:5).

Ольга Харлан в шестой раз стала чемпионкой мира (дважды - в команде).

Напомним, что кроме медалей, на чемпионате мира в Будапеште также разыгрываются лицензионные очки, необходимые для попадания на Олимпиаду-2020 в Токио (Япония).
censor.net.ua
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