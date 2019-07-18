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18 июля 19, 15:50
Президент Украины встретился с Василием Ломаченко. ФОТО
Ломаченко
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Владимир Зеленский прибыл в тренировочный лагерь чемпиона мира.

Шестой президент Украины Владимир Зеленский встретился с чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко.

Зеленский посетил украинского боксера на Олимпийской базе в Конча-Заспе, где Василий проводит тренировочный лагерь в преддверии своего следующего поединка.

"Владимир Зеленский поблагодарил Василия и его команду за тот нелегкий труд, который они делают, прославляя нашу страну, и пожелал удачи в предстоящем бою,который состоится в Великобритании в Лондоне 31-го августа", - гласит надпись под публикацией в Instagram.


Напомним, Василий Ломаченко проведет следующий поединок с Люком Кэмпбеллом. На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC.
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bigmir.net
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