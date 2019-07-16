Украинские синхронистки завоевали золотые медали на ЧМ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Команда Украины с результатом 94,5000 балла стала победительницей мирового первенства, серебро завоевали синхронистки Италии (91,7333), бронза у спортсменок Испании (91,1333).
Золото для Украины в Хайлайте завоевали Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Владислава и Марина Алексеевы, Валерия Апрелева, Яна Угловая, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Александра Коваленко и Вероника Гришко.
Днем ранее Марта Федина и Анастасия Савчук выиграли бронзовые медали в технической программе дуэтов.