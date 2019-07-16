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Спорт
Новости спорта
16 июля 19, 07:55
Украинские синхронистки завоевали золотые медали на ЧМ
Украинские синхронистки
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На чемпионате мира по водным видам спорта в Корее команда Украины по артистичному плаванию выиграла золотые медали в дисциплине хайлайт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Команда Украины с результатом 94,5000 балла стала победительницей мирового первенства, серебро завоевали синхронистки Италии (91,7333), бронза у спортсменок Испании (91,1333).

Золото для Украины в Хайлайте завоевали Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Владислава и Марина Алексеевы, Валерия Апрелева, Яна Угловая, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Александра Коваленко и Вероника Гришко.

Днем ранее Марта Федина и Анастасия Савчук выиграли бронзовые медали в технической программе дуэтов.
censor.net.ua
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