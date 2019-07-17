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Спорт
Новости спорта
15 июля 19, 14:50
Сборная Украины по синхронному плаванию выиграла золото ЧМ
Сборная Украины
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Украинские синхронистки успешно выступили в новом виде программы.

В Кванджу (Республика Корея) проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

Сборная Украины по синхронному плаванию в составе Елизаветы Яхно, Анастасии Савчук, Владиславы и Марины Алексеевых, Валерии Апрелевой, Яны Нарежной, Екатерины Резник, Алины Шинкаренко, Александры Коваленко и Вероники Гришко впервые в своей истории завоевала золото чемпионата мира по водным видам спорта.


Украинки с оценкой 94,5000 триумфовали в новом виде программы - хайлайте. Второе место заняли представительницы Италии (91,7333), тройку лучших замкнули испанки (91,1333).

Ранее Марта Федина и Анастасия Савчук стали бронзовыми призерами мирового первенства.
bigmir.net
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