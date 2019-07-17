Сборная Украины по синхронному плаванию выиграла золото ЧМ

В Кванджу (Республика Корея) проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

Сборная Украины по синхронному плаванию в составе Елизаветы Яхно, Анастасии Савчук, Владиславы и Марины Алексеевых, Валерии Апрелевой, Яны Нарежной, Екатерины Резник, Алины Шинкаренко, Александры Коваленко и Вероники Гришко впервые в своей истории завоевала золото чемпионата мира по водным видам спорта.





Украинки с оценкой 94,5000 триумфовали в новом виде программы - хайлайте. Второе место заняли представительницы Италии (91,7333), тройку лучших замкнули испанки (91,1333).

Ранее Марта Федина и Анастасия Савчук стали бронзовыми призерами мирового первенства.