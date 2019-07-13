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Спорт
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13 июля 19, 18:05
Украинка Снигур выиграла юниорский Уимблдон
Дарья Снигур
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Дарья Снигур выиграла дебютный титул турнира Большого шлема.

Украинка Дарья Снигур выиграла первый титул Большого шлема, обыграв в финале юниорского Уимблдона Алексу Ноэль из США.

Наша теннисистка проигрывала в стартовом сете 1:4, но затем записала на свой счет пять геймов подряд. Второй сет снова выигрывала американка, но Снигур переломила ход игры и решила судьбу поединка, не переводя матч в третий сет.

Уимблдон, Финал
Дарья Снигур (Украина) - Алекса Ноэль (США, 10) 6:4, 6:4

Отметим, что этот матч стал первым финалом на турнирах Большого шлема для украинки. Ранее в текущем сезоне Снигур становилась полуфиналисткой Australian Open.
bigmir.net
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