Украинских бегунов назвали самыми быстрыми на дистанции 5 км

Украинские бегуны признаны самыми быстрыми в мире на дистанции 5 километров. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного RunRepeat.

В исследовании были проанализированы 107,9 млн результатов забегов с более чем 70 тысяч соревнований в период с 1986 по 2019 годы. На обработку данных со всех 193 стран-членов ООН автору исследования Йенсу Якобу Андерсену понадобилось более 8 месяцев.

Согласно данным исследования, украинцы стали самыми быстрыми в забегах на 5 км, в забегах на 10 км лидирует Швейцария, российские бегуны — в полумарафоне (21 км), а марафон (42 км) быстрее всех в мире пробегают бегуны из Испании.

Помимо этого, результаты исследования говорят о том, что количество участников беговых соревнований в мире в целом снизилась на 13% с 2016 года. Тогда количество бегунов достигало рекордной отметки в 9,1 миллионов участников. Тем временем, в странах Азии, наоборот, наблюдается рост.

"Впервые в истории среди бегунов доминируют женщины. В 2018 году они составили 50.24% всех бегунов. Бегуны стали значительно медленнее, особенно мужчины. В 1986 году среднее время финиша составлял 3:52:35, в то время как сегодня этот показатель достигает 4:32:49 — замедление на 40 минут 14 секунд. Бегуны стали значительно старше. Если в 1986 году средний возраст участников был 35,2 года, то в 2018 году он увеличился к 39,3 лет", — говорится в исследовании.

Интересным является также факт того, что бегуны еще никогда так много не путешествовали для того, чтобы принять участие в соревнованиях: бег стал частью экономики впечатлений. Также наблюдается тенденция к изменению мотивов участия в беговых соревнованиях: спортсмены все меньше мотивируются достижениями и все более заинтересованы именно опытом и впечатлениями. Этот вывод частично можно объяснить большим количеством людей, путешествующих для участия в соревнованиях, а также медленными результатами участников забегов.