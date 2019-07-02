Победительнице Евроигор нахамил Глава федерации велоспорта

Соответствующий спор состоялся на странице ФВСУ в Facebook, где Соловей возмутилась, что с победой поздравили не ее, а какого-то неизвестного ей мужчину.





«Удивляюсь некомпетентности и пренебрежением к спортсменам вашей же федерации. Хотелось бы знать, почему вы приветствуете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела. Этот человек не помогал мне в подготовке к соревнованиям абсолютно ничем. При этом вы берете мою фотографию и мой результат», — написала спортсменка под публикацией.













На это у комментариях ответил Башенко. «Аня, смотри, как мы будем учиться. Ты открыла рот, теперь ты за это будешь платить. У тебя есть подписанный тобой контракт. Ты случайно выиграла гонку и решила, что у тебя появилось право на нарушение условий контракта открывать рот? Ты зашла на минное поле. Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем. Чего ты хочешь, чтобы я тебя возил? Я не Базин, запомни, принцесса. Будешь делать работу — примем тебя, будешь вонять — прогоним и не вспомним как звали», — заявил он.





В ответ Соловей заявила, что из всего этого ему пренаджележал только велосипед, который «не выдержал и года». В свою очередь президент Федерации велоспорта ответил, что она якобы нарушила условия контракта и теперь не имеет права быть в сборной Украины. Соловей попросила назвать пункт договора, который она нарушила, Башенко заявил, что все объяснит ее тренерам.





В Министерстве семьи, молодежи и спорта заявили, что пытаются разобраться в ситуации.





«Господин Башенко не является ни сотрудником Министерства, ни руководителем направления, он является руководителем общественной организации, которая никак не подчиняется Министерству. Мы сейчас рассматриваем, что можно с этим сделать», — цитирует Общественное пресс-службу Министерства.





По данным Громадского, Башенко, который возглавляет Федерацию велосипедистов с 2015 года, уже не первый раз так общается со спортсменами.



