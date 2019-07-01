Европейские игры.Украинцы завоевали 51 медаль: кто и за что

На II Европейских играх представители Украины завоевали 51 медаль (16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых) в 12 видах спорта. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.





Золотые медали получили:

Сборная Украины по легкой атлетике - DNA (Dynamic New Athletics).

Смешанная эстафета 4х400 м в составе Даниила Даниленко, Татьяны Мельник, Станислава Сеника и Анны Рыжиковой.

Смешанная комбинированная эстафета в составе Евгения Гуцол, Ольги Ляховой, Алексея Позднякова и Яны Качур.

Олег Верняев - спортивная гимнастика (брусья).

Анастасия Бачинская - спортивная гимнастика (вольные упражнения).

Георгий Зантарая - дзюдо (до 66 кг).

Дарья Белодед - дзюдо (до 48 кг).

Виктор Выхрист - бокс (свыше 91 кг).

Александр Хижняк - бокс (до 75 кг).

Мария Повх и Людмила Куклиновская - гребля на байдарках и каноэ (К2-200 м).

Анна Соловей - велотрек, гонка по очкам, 25 км.

Юлия Ткач - борьба (до 62 кг).

Жан Беленюк - греко-римская борьба (до 87 кг).

Анита Серегина - карате (кумитэ до 61 кг).

Станислав Горуна - карате (кумитэ до 75 кг).

Анастасия Сапсай - самбо (свыше 80 кг).

Серебряные медали получили:

Анастасия Новикова - самбо (до 48 кг).

Елена Сайко - самбо (до 64 кг).

Олег Омельчук - стрельба из пневматического пистолета (10 м).

Анна Плотицина - легкая атлетика, 100 м с/б.

Екатерина Москалева - самбо (до 68 кг).

Анастасия Возняк, Татьяна Довженко, Алина Бихно, Валерия Юзьвяк, Диана Мижерицкая - художественная гимнастика (групповые упражнения с 3 обручами и 2 парами булав).

Антон Давыденко и Николай Просторов - синхронные прыжки на батуте.

Светлана Малькова и Марина Кийко - синхронные прыжки на батуте.

Александр Сыромятников и Олег Кухарик - гребля на байдарках и каноэ (К2-1000 м).

Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок - гребля на байдарках и каноэ (С2-1000 м).

Юлия Хавалджи - борьба (до 53 кг).

Оксана Ливач - борьба (до 50 кг).

Олег Верняев - спортивная гимнастика (многоборье, конь).

Николай Буценко - бокс (до 56 кг).

Анжелика Терлюга - карате (кумитэ до 55 кг).

Елена Старикова - велотрек (хит 500 м).

Бронзовые медали получили:

Наталья Смаль - самбо (до 72 кг).

Галина Ковальская - самбо (до 80 кг).

Марина Бех-Романчук - легкая атлетика (прыжки в длину).

Богдан Бондаренко - легкая атлетика (прыжки в высоту).

Петр Пахнюк - спортивная гимнастика (вольные упражнения).

Игорь Радивилов - спортивная гимнастика (кольца, опорный прыжок).

Диана Варинская - спортивная гимнастика (многоборье, бревно).

Влада Никольченко - художественная гимнастика (обруч, мяч).

Александр Хоцяновский - вольная борьба (до 125 кг).

Алла Черкасова - борьба (до 68 кг).

Гор Оганесян - вольная борьба (до 65 кг).

Евгений Барабанов - бокс (до 69 кг).

Павел Коростылев и Елена Костевич - смешанные команды, стрельба из малокалиберного пистолета, 25 м.

Валерий Чеботарь - карате (кумитэ до 84 кг).

Галина Мельник - карате (кумитэ до 68 кг).

В общем зачете сборная Украины заняла третье место в Европейских играх.