Европейские игры.Украинцы завоевали 51 медаль: кто и за что

На II Европейских играх представители Украины завоевали 51 медаль (16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых) в 12 видах спорта. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.
Золотые медали получили:
Сборная Украины по легкой атлетике - DNA (Dynamic New Athletics).
Смешанная эстафета 4х400 м в составе Даниила Даниленко, Татьяны Мельник, Станислава Сеника и Анны Рыжиковой.
Смешанная комбинированная эстафета в составе Евгения Гуцол, Ольги Ляховой, Алексея Позднякова и Яны Качур.
Олег Верняев - спортивная гимнастика (брусья).
Анастасия Бачинская - спортивная гимнастика (вольные упражнения).
Георгий Зантарая - дзюдо (до 66 кг).
Дарья Белодед - дзюдо (до 48 кг).
Виктор Выхрист - бокс (свыше 91 кг).
Александр Хижняк - бокс (до 75 кг).
Мария Повх и Людмила Куклиновская - гребля на байдарках и каноэ (К2-200 м).
Анна Соловей - велотрек, гонка по очкам, 25 км.
Юлия Ткач - борьба (до 62 кг).
Жан Беленюк - греко-римская борьба (до 87 кг).
Анита Серегина - карате (кумитэ до 61 кг).
Станислав Горуна - карате (кумитэ до 75 кг).
Анастасия Сапсай - самбо (свыше 80 кг).
Серебряные медали получили:
Анастасия Новикова - самбо (до 48 кг).
Елена Сайко - самбо (до 64 кг).
Олег Омельчук - стрельба из пневматического пистолета (10 м).
Анна Плотицина - легкая атлетика, 100 м с/б.
Екатерина Москалева - самбо (до 68 кг).
Анастасия Возняк, Татьяна Довженко, Алина Бихно, Валерия Юзьвяк, Диана Мижерицкая - художественная гимнастика (групповые упражнения с 3 обручами и 2 парами булав).
Антон Давыденко и Николай Просторов - синхронные прыжки на батуте.
Светлана Малькова и Марина Кийко - синхронные прыжки на батуте.
Александр Сыромятников и Олег Кухарик - гребля на байдарках и каноэ (К2-1000 м).
Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок - гребля на байдарках и каноэ (С2-1000 м).
Юлия Хавалджи - борьба (до 53 кг).
Оксана Ливач - борьба (до 50 кг).
Олег Верняев - спортивная гимнастика (многоборье, конь).
Николай Буценко - бокс (до 56 кг).
Анжелика Терлюга - карате (кумитэ до 55 кг).
Елена Старикова - велотрек (хит 500 м).
Бронзовые медали получили:
Наталья Смаль - самбо (до 72 кг).
Галина Ковальская - самбо (до 80 кг).
Марина Бех-Романчук - легкая атлетика (прыжки в длину).
Богдан Бондаренко - легкая атлетика (прыжки в высоту).
Петр Пахнюк - спортивная гимнастика (вольные упражнения).
Игорь Радивилов - спортивная гимнастика (кольца, опорный прыжок).
Диана Варинская - спортивная гимнастика (многоборье, бревно).
Влада Никольченко - художественная гимнастика (обруч, мяч).
Александр Хоцяновский - вольная борьба (до 125 кг).
Алла Черкасова - борьба (до 68 кг).
Гор Оганесян - вольная борьба (до 65 кг).
Евгений Барабанов - бокс (до 69 кг).
Павел Коростылев и Елена Костевич - смешанные команды, стрельба из малокалиберного пистолета, 25 м.
Валерий Чеботарь - карате (кумитэ до 84 кг).
Галина Мельник - карате (кумитэ до 68 кг).
В общем зачете сборная Украины заняла третье место в Европейских играх.