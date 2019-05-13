День памяти Лобановского: Павелко поздравил "Динамо"

"Имя Легенды является символом преданности футболу, профессионализма и искренней любви к любимой игре миллионов в Украине и во всем мире. Гений Валерия Васильевича вдохновлял и продолжает вдохновлять многие поколения талантливых футболистов нашей страны.

Горжусь тем, что сейчас в команде Федерации футбола Украины работают звездные воспитанники Лобановского - все три обладателя "Золотого мяча" от Украины Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко", - написал Павелко.

13 мая свой день рождения празднует родной клуб Валерия Лобановского - ФК "Динамо" Киев, продолжил Павелко. И это символично, добавил он.

"Искренне поздравляю всех болельщиков, футболистов, тренеров, команду и руководство украинского гранда с 92-летием! От всего сердца желаю новых ярких побед, высоких достижений и заполненных преданными болельщиками стадионов!!!" - написал президент ФФУ.