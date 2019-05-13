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Спорт
Новости спорта
13 мая 19, 12:31
День памяти Лобановского: Павелко поздравил "Динамо"
Динамо
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Сегодня, 13 мая, вся футбольная общественность Украины отмечает День памяти великого Валерия Лобановского, которому в этом году исполнилось бы 80 лет

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, передает УНН.

"Имя Легенды является символом преданности футболу, профессионализма и искренней любви к любимой игре миллионов в Украине и во всем мире. Гений Валерия Васильевича вдохновлял и продолжает вдохновлять многие поколения талантливых футболистов нашей страны.

Горжусь тем, что сейчас в команде Федерации футбола Украины работают звездные воспитанники Лобановского - все три обладателя "Золотого мяча" от Украины Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко", - написал Павелко.

13 мая свой день рождения празднует родной клуб Валерия Лобановского - ФК "Динамо" Киев, продолжил Павелко. И это символично, добавил он.

"Искренне поздравляю всех болельщиков, футболистов, тренеров, команду и руководство украинского гранда с 92-летием! От всего сердца желаю новых ярких побед, высоких достижений и заполненных преданными болельщиками стадионов!!!" - написал президент ФФУ.

Источник: УНН
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