Умерла трехкратная чемпионка мира по велотреку

Трехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по велотреку Келли Кэтлин умерла в возрасте 23 лет. Об этом сообщает Reuters.

Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти.

Позже ее отец сообщил изданию VeloNews, что Кэтлин покончила с собой 8 марта в своем доме в штате Калифорния.





Кэтлин трижды подряд выиграла титул мирового чемпионата по велотреку (с 2016 по 2018 гг.), а также завоевала серебряную медаль в этой дисциплине на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Она также принимала участие в соревнованиях Rally UHC Cycling на шоссе и выиграла "бронзу" в индивидуальных гонках на чемпионатах мира 2017 и 2018 гг.

Келли Кэтрин родилась в штате Миннесота в городе Сент-Пол. Девушка только закончила университет Миннесоты в прошлом году и получила степень по математике и китайского языка. Кроме того, она зучала вычислительную и математическую инженерию в Стэнфордском университете в Калифорнии.

