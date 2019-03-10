Александр Усик оказался в центре скандала

Украинский боксер Александр Усик поздравил украинок с 8 марта. Правда, его пост многие поклонники посчитали странным, сообщает rbc.ua.

Это стало причиной десятков возмущенных комментариев под публикацией знаменитого украинского боксера, посвященной Международному женскому дню.

Дело в том, что Усик хоть и написал в Instagram слова: "Девочки, с 8 марта", но подкрепил к посту фото, на котором кроме милого изображения мальчика и девочки есть такие строки: "Любить боксера - это гордость, забыть боксера - это подлость, а быть с боксером - это честь, ведь не у каждой девушки он есть!".

Таким образом, многие фанаты спортсмена не до конца поняли, поздравил Усик женщин с праздником или похвастался тем, что он боксер и как его жене повезло с ним.

Вот часть комментариев, оставленных под постом возмущенными подписчиками Александра:

"Себя поздравил?", "И себя похвалил и девочек поздравил. Многозадачность","Скромняга…", "Больше себя поздравил, чем девушек", "Далеко не все боксеры хорошие", "Отлично себя поздравил, Саня", "Це привітання з 8 березня чи про те, як добре з боксером бути?", "Вроде как и с 8 марта поздравил, а восхвалил себя".