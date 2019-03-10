Биатлон: украинец Пидручный впервые стал чемпионом мира

Украинец Дмитрий Пидручный сегодня впервые за независимость Украины выиграл "золото" в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

В мужской гонке Пидручный стартовал четвертым, но сумел стать первым украинцем - чемпионом мира в мужском биатлоне и завершил гонку с результатом в 31:54.1 мин.

Фото: biatlon.com.ua

До этого в истории независимой Украины украинские спортсмены имели только одну бронзу в одиночных соревнованиях и бронзу в эстафете.