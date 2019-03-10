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Спорт
Новости спорта
10 марта 19, 20:48
Биатлон: украинец Пидручный впервые стал чемпионом мира
Дмитрий Пидручный
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27-летний украинский биатлонист стал чемпионом мира в гонке преследования на 12,5 км

Украинец Дмитрий Пидручный сегодня впервые за независимость Украины выиграл "золото" в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

В мужской гонке Пидручный стартовал четвертым, но сумел стать первым украинцем - чемпионом мира в мужском биатлоне и завершил гонку с результатом в 31:54.1 мин.

Фото: biatlon.com.ua

. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта. 

До этого в истории независимой Украины украинские спортсмены имели только одну бронзу в одиночных соревнованиях и бронзу в эстафете.
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liga.net
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