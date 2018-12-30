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Спорт
Новости спорта
30 декабря 18, 13:20
Джонс завоевал пояс UFC в полутяжелом весе. ВИДЕО
Джон Джонс
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Американец Джон Джонс (23-1) в главном событии UFC 232 нокаутировал Александра Густафссона (18-5) и стал чемпионом в полутяжелом весе.

Стартовые раунды чемпионского боя прошли под контролем Джонса – американец грамотно удерживал соперника на дальней дистанции и периодически пытался перевести схватку в партер.

В начале третьего раунда Джонсу после серии неудачных попыток все-таки удалось провести тэйкдаун. После этого Густафссон был обречен – Джонс без проблем вышел на идеальную позицию и забил шведа до отмашки судьи.



После боя Джонс бросил вызов чемпиону UFC в тяжелом весе Даниэлю Кормье, который до недавнего времени владел титулов и в полутяжелой весовой категории.


Для Джона Джонса победа над Александром Густафссоном стала первой с апреля 2016 года. В прошлом году американец на UFC 214 нокаутировал Кормье, но позже бой был признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы у новоиспеченного чемпиона UFC в полутяжелом весе.
UA-Football
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