Джонс завоевал пояс UFC в полутяжелом весе. ВИДЕО

Стартовые раунды чемпионского боя прошли под контролем Джонса – американец грамотно удерживал соперника на дальней дистанции и периодически пытался перевести схватку в партер.
В начале третьего раунда Джонсу после серии неудачных попыток все-таки удалось провести тэйкдаун. После этого Густафссон был обречен – Джонс без проблем вышел на идеальную позицию и забил шведа до отмашки судьи.
После боя Джонс бросил вызов чемпиону UFC в тяжелом весе Даниэлю Кормье, который до недавнего времени владел титулов и в полутяжелой весовой категории.