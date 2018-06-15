Bloomberg выяснило, сколько Путин потратил на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин потратил 6 лет и более 11 млрд долларов на подготовку российских городов к проведению Чемпионата мира по футболу. Об этом пишет Bloomberg.

Отметим, что это крупнейшее подобное мероприятие, которое проводят в РФ со времен развала Советского Союза.





“Поскольку миллионы болельщиков разместились по всей Европейской России на следующие четыре недели, Кремль надеется показать более дружелюбное лицо и сломать часть международной изоляции России, пострадавшей с момента аннексии Крыма у Украины в 2014 году. От Екатеринбурга на Урале до Калининграда на Балтийском море чемпионат достигает городов, которые мало кто из иностранных гостей видел раньше. Россия потратила на Чемпионат мира 678 миллиардов рублей“, - говорится в статье.





При этом экономисты уверены, что этих усилий все равно не хватит для придания экономике РФ большого импульса. Рост будет недолговечным и несопоставимым с реакцией на Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 г., которые обошлись России в рекордную сумму - 50 млрд долларов.





Напомним, в начале апреля Bloomberg утверждало, что санкции США повлияли на режим Путина.





Источник: http://dengi.ua/finance/304758-Bloomberg-vyjasnilo--skol-ko-Putin-potratil-na-ChM-2018

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