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Спорт
Новости спорта
13 июня 18, 23:35
Свитолина рассказала, как пройдет ЧМ-2018 по футболу
Свитолина
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Элина Свитолина спрогнозировала победителя чемпионата мира по футболу.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина намерена следить за событиями чемпионата мира по футболу и перед стартом дала свой прогноз на результаты турнира.

Украинка поделилась в twitter фото разворота газеты The Telegraph с календарем мундиаля, где она написала прогнозы на исходы всех матчей турнира, заполнила таблицы группового этапа и сетку плей-офф.


В итоге, по мнению Свитолиной, чемпионом мира станет сборная Бразилии, которая в финале обыграет команду Испании. В матче за третье место Германия обыграет Францию.

Ранее сообщалось, что Свитолина не сыграет в дебютном розыгрыше турнира WTA в Москве.
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bigmir.net
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