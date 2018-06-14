Свитолина рассказала, как пройдет ЧМ-2018 по футболу

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина намерена следить за событиями чемпионата мира по футболу и перед стартом дала свой прогноз на результаты турнира.

Украинка поделилась в twitter фото разворота газеты The Telegraph с календарем мундиаля, где она написала прогнозы на исходы всех матчей турнира, заполнила таблицы группового этапа и сетку плей-офф.





В итоге, по мнению Свитолиной, чемпионом мира станет сборная Бразилии, которая в финале обыграет команду Испании. В матче за третье место Германия обыграет Францию.

Ранее сообщалось, что Свитолина не сыграет в дебютном розыгрыше турнира WTA в Москве.