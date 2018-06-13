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13 июня 18, 14:27
Нераспроданные билеты на ЧМ
ЧМ
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ФИФА уверяла, что количество матчей, на которые пока не распроданы билеты, - не признак недостаточного интереса общества к ЧМ, а последствие того, что 120 тыс. билетов были выставлены на продажу дополнительно всего лишь на прошлой неделе.

Когда до начала турнира оставался один день, билеты на 20 матчей чемпионата мира по футболу в России были проданы еще не полностью, в том числе на первый матч английской сборной - игру с Тунисом, сообщает корреспондент The Times Мартин Зиглер. На этот матч имелись билеты в двух из трех ценовых категорий, а последние билеты на матч Россия - Саудовская Аравия были проданы только 12 июня.

"ФИФА уверяла, что количество матчей, на которые пока не распроданы билеты, - не признак недостаточного интереса общества к ЧМ, а последствие того, что 120 тыс. билетов были выставлены на продажу дополнительно всего лишь на прошлой неделе. Сайт ФИФА, торгующий билетами, будет работать до дня финала - 15 июля", - говорится в статье. По словам автора, билетов на матч Англия - Тунис осталось мало, но на другие матчи - например, Египет - Саудовская Аравия - их "предостаточно".

Inopressa
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