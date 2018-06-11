Виталий Кличко попал в Зал боксерской славы: фото, видео

Бывший чемпион мира по версиям WBC и WBO в супертяжелом весе Виталий Кличко вошел в число членов Международного зала боксерской славы. Торжественная церемония состоялась в деревне Канастота недалеко от Нью-Йорка.
Помимо украинского экс-боксера, свои места в IBHOF заняли также известный бесстрашным стилем бокса мексиканец Эрик "Ужасный" Моралес, американский мастер защиты и джеба Рональд "Винки" Райт, а также обозреватели Джим Грэй и Стив Альберт. В зал славы, помимо них, включены и несколько лиц посмертно.
Церемонию вчера, 10 июня, посетили около тысячи любителей этого вида спорта.
Рональд Райт, Стив Альберт, Виталий Кличко, Джим Грэй и Эрик Моралес:
Виталий Кличко и Эрик Моралес:
Владимир и Виталий Кличко:
Фото: twitter.com/BoxingHall
Бывший доминатор супертяжелого дивизиона Владимир Кличко также был на Параде чемпионов: пока что как гость - чтобы поддержать старшего брата.