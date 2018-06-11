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Спорт
Новости спорта
10 июня 18, 17:48
Виталий Кличко оставил отпечаток своего кулака в Зале. Видео
Виталий Кличко
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Компанию украинцу составил легендарный мексиканец Эрик Моралес.

"Вечный" чемпион мира по версии WBC, а ныне мэр Киева, Виталий Кличко оставил отпечаток своего кулака в Международном Зале боксерской славы бокса. Такую же процедуру прошел экс-чемпион в трех весовых категориях Эрик Моралес. Об этом 10 июня сообщили klitschko-brothers.

- Легендарный бойцы, "Вечный" чемпион мира по версии WBC в суперятяжелом весе и экс-чемпион мира в трех весовых категория Эрик Моралес прибыли в Канастоту (штат Нью-Йорк), где пройдет церемония объявления новых членов Международного зала боксерской славы. Оба экс-чемпиона будут внесены в Зал славы в этом году, - сказано в сообщении.

Фото: klitschko-brothers .
kp.ua
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