Виталий Кличко оставил отпечаток своего кулака в Зале. Видео

"Вечный" чемпион мира по версии WBC, а ныне мэр Киева, Виталий Кличко оставил отпечаток своего кулака в Международном Зале боксерской славы бокса. Такую же процедуру прошел экс-чемпион в трех весовых категориях Эрик Моралес. Об этом 10 июня сообщили klitschko-brothers.

- Легендарный бойцы, "Вечный" чемпион мира по версии WBC в суперятяжелом весе и экс-чемпион мира в трех весовых категория Эрик Моралес прибыли в Канастоту (штат Нью-Йорк), где пройдет церемония объявления новых членов Международного зала боксерской славы. Оба экс-чемпиона будут внесены в Зал славы в этом году, - сказано в сообщении.



