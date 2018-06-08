Способна ли сборная Бразилии выиграть чемпионат мира?

Кажется, будто бразильцы всегда были пенаткампеонами, кумирами, героями и вечными фаворитами.

Сборная Бразилии остается рекордсменом по количеству выигранных чемпионатов мира – пять. Пожалуй, логично или символично, что бразильцы – единственные, кто не пропустил ни одного мундиаля. И хотя первый в истории турнир команда проиграла, успехи в конце 50-х годов затмили все предыдущие неудачи: три победы в течение 12 лет.

О достижениях Селесао можно говорить бесконечно долго. На базовом уровне следует выделять несколько выдающихся периодов. Это все те же 50-ые. Они до сих пор считаются эпохой расцвета бразильского футбола, когда мало кто видел, что такое южноамериканская школа и как играл Пеле. Следующий золотой этап: середина 90-х – начало нулевых. Бразильцы выиграли мундиаль сначала в США, а после поражения французам в 98-м – в Японии и Южной Корее.

Свежими остаются воспоминания четырехлетней давности, когда домашний чемпионат мира обернулся для Бразилии национальным позором. Луис Фелипе Сколари привел сборную своей страны к победе на мундиале в 2002-м, но в этот раз провалился. Видимо, ему еще долго будут вспоминать зависимость его команды от Неймара и тактические просчеты в том самом полуфинале с Германией (1:7).

На Кубке Америки 2016-го года бразильская сборная выступала уже под руководством Дунги, однако это не спасло ее от закономерного провала. Но потом команду возглавил тренер с интересным философским мышлением Тите. Неймар прекратил быть чуть ли не единственной звездой в основном составе, и о периоде кризиса, кажется, можно забыть.

Тите не работал в Европе, но создал себе имидж во время работы с Палмейрасом и Коринтиансом. На тренерском мостике сборной он заменил Дунгу летом 2016-го года, когда бразильцы победили лишь в одном из шести матчей отборочной кампании. Сразу после смены тренера команда выиграла 11 матчей из 12 и первой гарантировала себе участие в чемпионате мира (за исключением хозяев россиян, конечно).

Проблемой Дунги стало желание загонять игроков в жесткие тактические рамки. Тогда как сборная Бразилии в видении Тите должна играть больше сердцем, чем умом. Переход на схему 4-1-4-1 позволил найти баланс, а игроки получили возможность выразить свою индивидуальность.

Критической проблемой команды в 2014-м было то, что Неймар был чуть ли не единственной надеждой на достойный результат. Весенние товарищеские матчи с Россией и Германией показали, что отсутствие Неймара больше не влияет на тактическую выдержку команды. Игра в пас, прессинг, контратаки через фланги работают сбалансировано.

Однако недавний спарринг с хорватами продемонстрировал, что индивидуальное мастерство вингера ПСЖ все же добавляет команде агрессии и непредсказуемости. Это тот игрок, который действительно делает игру.

С другой стороны, очевидно, что бразильцы сильны не столько тактически, как ментально. Тите – не просто тренер. Тите – это персонаж Аль Пачино, который нестандартно формулирует свое видение мира и места футбола в нем.

Что не игрок – то звезда и надежда. Конечно, фаворитом режиссеров и журналистов будет Неймар и это вполне нормально. Но сборная Бразилии – это команда индивидуалистов, которых Тите сумел соединить в один механизм и из команды звезд создать звездную команду.

Впрочем, нельзя не обратить внимание на центрального защитника Тьяго Силву, который словно не замечает, что ему уже 33 года. Тренеры сборной долго игнорировали капитана ПСЖ, но Тите доверился его опыту. В последних спаррингах с Россией, Германией и Хорватией холодная выдержка футболиста стала весомой составляющей успеха игры в обороне.

Именно надежность Тьяго Силвы на земле и в воздухе добавляет команде уверенности. Давно известный факт, что крайние защитники сборной Бразилии предпочитают играть роль вторых вингеров и часто неохотно возвращаются на свою половину поля. По крайней мере, Дани Алвеса в этот раз точно не будет. Зато будет Марсело, поэтому левый фланг обороны Селесао имеет потенциал проседания под контратаками.

Тите до сих пор не знает, куда девать Филипе Коутиньо, который дожился до роли чемодана без ручки, но даже без каталонца у команды есть все, чтобы выиграть чемпионат мира. Игроки из лучших клубов планеты, весомый тренерский фактор, тактический рисунок и рабочая формула победной игры. От Селесао все ждут как минимум выхода в финал и такие ожидания вполне оправданы. Сейчас это совсем не та команда, что была четыре года назад. Лишь цель осталась прежняя - выиграть чемпионат мира.