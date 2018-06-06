Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена в мире

Американского боксера Флойда Мейвезера снова признали вновь самым высокооплачиваемым спортсменом по версии журнала Forbes.

Его доход за 2017 год составил 285 миллионов долл. Из них 275 миллионов он заработал за один вечер: за бой с ирландским бойцом смешанных боевых искусств Конором Макгрегором.

Футболист Криштиану Роналду, который возглавлял список предыдущие два года, занял третье место. Его перегнал Лионель Месси, заняв второе место.

В списке нет женщин. Единственная его участница женского пола теннисистка Серена Уильямс в этом году не заняла никакое место.