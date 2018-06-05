В Киеве состоится масштабный фестиваль Dynamo Family Fest

По инициативе воспитанников ДЮСШ "Динамо" (Киев) при поддержке ФК "Динамо" Киев, Шевченковской РДА в ​​городе Киеве государственной администрации 9 июня 2018 на Нивках состоится большой футбольный праздник.

Начало Фестиваля в 10.00 будет сопровождаться финальным футбольным турниром Кубка председателя ШРГА среди учащихся 1-3 классов на центральном синтетическом поле ДЮФШ "Динамо" (Киев). Также в 10.00 начнется киевский отборочный турнир Red Bull Neymar Jr's Five. В 11:00 откроются пункты питания и продажи сувенирной продукции.

Также с 11:00 можно будет посетить выставку старинных автомобилей, будет открыта детская площадка и начнутся творческие мастер-классы. На 12:00 запланировано официальное открытие фестиваля и 2-го турнира воспитанников ДЮФШ "Динамо" (Киев), а также презентацию книги Виталия Тарасенко "Динамо" моего поколения". Во время открытия турнира для участников выступят коллективы современного танца "Юла", эстетической гимнастики и чирлидинга ДЮСШ-10 и футбольные фристайлеры.

Кроме этого, участники смогут принять участие в большом флеш-мобе по созданию гигантской буквы Д, размером с футбольное поле. В 12.45. воспитанники детско-юношеской футбольной школы "Динамо" (Киев) - сыграют футбольный матч (два тайма по 5 минут) против футбольных болельщиков. За каждую команду играть 55 игроков. Всего на поле одновременно выйдут 110 футболистов, станет поводом для регистрации национального рекорда Украины.

После этого состоится турнир воспитанников школы "Динамо". В нем примут участие 4 команды: "воспитанники Шпакова" (футболисты 1985, 1980, 1976, 1968 1959 г.р.), "воспитанники Кащея" (1962, 1970, 1978, 1982, 1987, 1977 г.р.), "воспитанники Семенова и Крощенко" (1984, 1979, 1974, 1966, 1975 г.р.) и "воспитанники Хмельницкого" (1952, 1963, 1964, 1969, 1971, 1972, 1981, 1992 г.р.). Напомним, что осенью состоялся первый турнир воспитанников ДЮФШ "Динамо", в котором победу праздновали воспитанники Виктора Кащея.

В 13.15 состоится первый матч, где сыграют команды "Хмельницкий" - "Кащей". Второй матч "Шпаков" - "Семенов/Крощенко" начнется в 14.30 В это же время будет открыта еще одна локацию для разнообразной спортивной деятельности. С 14 до 18 часов Вашему вниманию 6 столов для шахмат, парковые шашки, армреслинг, панна-футбол и др.

Наряду со спортивными локациями будет установлена ​​сцена, на которой выступят различные артисты для наслаждения отдыхающих. Перед матчем за 3-е место состоится товарищеский матч "Звезды футбола" против "Сборной актеров Украины", руководитель актер театра и кино Валерий Сковронский, играющий тренер - футболист и актер Святослав Сирота. А после финала состоится небольшой праздничный концерт.

Ведущие фестиваля: Андрей Джеджула, Виталий Тарасенко и Александр Липенко.