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2 июня 18, 22:52
Украинец выиграл $288,000 в турнире WSOP Circuit
Вадим Шлёз
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Харьковчанин Вадим Шлёз стал победителем Главного События престижной серии WSOP Circuit в Сочи и вошел в топ-10 успешных игроков Украины
Победой харьковчанина Вадима Шлёза завершилось Главное Событие престижной покерной серии WSOP Circuit, которую впервые в истории принимал российский город Сочи.

В топ-турнире серии было сделано 1699 входов, а борьба продолжалась на протяжении пяти дней. В итоге за финальный стол попали сразу двое представителей Украины – Руслан Митяев и Вадим Шлёз. Руслан завершил турнир на седьмом месте, а вот Вадим с боями добрался до хедз-апа. В битве один на один харьковчанин сразился с россиянином Андреем Чернокозом и вышел победителем.

Как рассказал после победы Вадим, в Main Event он отобрался через онлайн-сателлит по $215. «У меня было два билета. Первая попытка получилась неудачной, а со второй неплохо получилось, - с улыбкой прокомментировал победу украинец. – Мы должны были улетать в Харьков в день, когда игрался финальный стол. Так что пришлось поменять билеты на самолет, но я не расстроен». Сразу после Сочи транзитом через Харьков Вадим отравился на Мировую серию покера в Лас-Вегас. «Теперь есть банкролл поиграть больше турниров на WSOP, чем планировал ранее», - говорит Шлёз.

Кстати, в карьере украинца уже был один большой успех в США. В 2011 году он выиграл крупный турнир в Атлантик-Сити, получив за первое место более $500,000. Всего же, учитывая победу на WSOP Circuit, Вадим уже выиграл в турнирах более $1,000,000 призовых. Сейчас он входит в десятку самых успешных отечественных покеристов по итогам выступлений в оффлайн-турнирах.

При этом Vadka (ник, под которым известен Вадим в покерном комьюинити) всегда играет и локальные турниры в Украине. Например, недавно он стал победителем одного из турниров серии в Харькове, которая проходила при поддержке PokerMatch. Так что, наверняка, у вас есть шанс сыграть с Вадимом за одним столом.

Источник: korrespondent.net
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