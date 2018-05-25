Как Киев подготовился к Лиге Чемпионов

Готовились мы к нему давно, но в итоге без проблем не обошлось. Иностранцы жалуются на дорогие гостиницы и отсутствие авиаперелетов, местные – на пробки и неудобства.

Как Киев подготовился к историческому финалу, который пройдет уже завтра, 26 мая.

Экономика финала

Украина ожидает приезда 100 – 150 тысяч иностранных болельщиков. Конечно, не все пойдут на саму игру на Олимпийский, который вмещает всего 65 тысяч. Многие разместятся в барах и фан-зонах.

По оценкам Национального банка, 100 тысяч фанатов, которые побывают в Киеве потратят за пару дней около 20 миллионов евро – это более 600 миллионов гривен. Прогнозы президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко еще более оптимистичные. Он говорит, что даже по самым скромным подсчетам, Киев от проведения финала Лиги Чемпионов получит в свой бюджет около миллиарда гривен.

Растраты же государства на организацию спортивного события сравнительно небольшие. 100 миллионов Кабинет Министров выделил на реконструкцию Олимпийского. Хотя, вполне резонны вопросы, что там реконструировать, если стадион только в 2012 году принимал финал Чемпионата Европы? Из бюджета Киева на работы к финалу выделены 25 миллионов гривен. Эти деньги пошли на благоустройство, брендирование города, изготовления дополнительных информационных материалов и тому подобных имиджевых вещей.

Как украсили Киев

Чиновники уверяют к финалу все готово, все пройдет на высшем уровне. УЕФА на данный момент удовлетворен уровнем подготовки Киева и Украины к проведению финалов женской и мужской Лиги чемпионов 2018 года.

"Давайте просто скрестим пальцы, постучим по дереву и будем надеяться, что все пройдет без сучка и задоринки, прежде чем будем оценивать", - отметил президент УЕФА Александер Чеферин.

"Я не хочу оценивать такое мероприятие, прежде чем оно состоится. Многое может произойти, но надеюсь, что ничего плохого не произойдет. Пока что мы очень удовлетворены работой Федерации футбола Украины, города Киева и сотрудничеством абсолютно со всеми здесь, в Украине", - добавил он.

Проблемы болельщиков

Но иностранные болельщики не так довольны, как Чеферин. И испанская, и английская пресса кишит заметками о возмущениях фанатов. Их не устраивает дороговизна поездки в Киев. УЕФА даже уже признала, что тысяча болельщиков мадридского Реала отказались от билетов.

В первую очередь, проблема в огромном подорожании цен на жилье в Киеве в дни финала. По данным международной консалтинговой компании CBRE Ukraine, цены на номера в киевских гостиницах выросли в 30-45 раз. Это рекорд среди городов-хозяев финала Лиги Чемпионов за последние шесть лет.

Ближайшим по росту стоимости оказался город Кардифф, который принимал финал в 2017 году. Там квартиры дорожали в среднем в 30 раз. Для сравнения: цены на размещение в отелях Милана в 2016 году выросли в 12 раз, в Берлине в 2015 году - в девять раз, в Лиссабоне в 2014 году - в 13 раз. Меньше всего изменились цены в Лондоне в 2013 году - в четыре раза.

Но некоторые гостиницы повысили цены на свои услуги более чем в 100 раз, отметил Алексей Хмельницкий, председатель Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.

"В Печерском районе отель Крещатик - повысил цены в 50-80 раз. Обычные апартаменты 54 метра квадратных были 2960 грн сутки, на период 25-27 мая – 169,6 тыс грн. И снова 1-го июня они падают до 2, 9 тыс. грн. Например, отель Нивки – в 70-120 раз. Одноместный номер эконом-класса стоил 1 тыс. грн, сейчас он будет стоить 67 тыс. грн. И снова падает до 1 тыс. грн 1 июня", - добавляет он.

Сложную ситуацию даже заметил глава департамента Ливерпуля по работе с болельщиками Тони Барретт. По его словам, для футбольных фанов поиск билета на самолет и жилья в Киеве превратился в сплошной кошмар.

Власти говорят, что во всем виноват рынок, и повлиять на него нельзя. Хоть и в Антимонопольном комитете организовали расследование данного инцидента, однако ответственности за такие действия нет. Но такое поведение со стороны гостиничного бизнеса может навредить имиджу государства.

"Это неадекватно. К сожалению, это воспитание наших людей, наших владельцев отелей", - считает Хмельницкий.

В итоге, многие киевляне согласились бесплатно принять у себя дома иностранных гостей.

Не добраться

Не меньше проблем у иностранцев и с тем, чтобы просто попасть в Киев. Дешевых прямых авиаперелетов в Украину нет. Европейцы в шоке, а мы так живем.

В итоге, большинство болельщиков прилетят специальными чартерными рейсами. Но и с ними возникли проблемы. Аэропорт Борисполь в течение двух дней примет рекордное количество воздушных суден и пассажиров.

Борисполь рассчитывает на прибытие чартерными рейсами 15 000 болельщиков – 6700 фанов Ливерпуля и 8300 болельщиков мадридского Реала. В среднем УЕФА заявлено около 20 рейсов от каждой из команд болельщиков и 60 рейсов деловой авиации. Обслуживаться они будут в отдельных терминалах: в D — Ливерпуль, в B – Реал Мадрид. Часть пассажиров прилетят регулярными рейсами и бизнес-авиацией.

Но уже в четверг около тысяче болельщикам Ливерпуля отменили рейсы в Киев из-за того, что аэропорт Борисполь не смог выделить время для посадки трех самолетов. В итоге решать проблему пришлось мэрам Ливерпуля и Киева – Джо Андерсону и Виталию Кличко. В итоге Андерсон сообщил, что "Кличко помог провести переговоры с директором "Борисполя" и забронировать два часовых слота". Но прилетят ли все же эти болельщики англичан, до конца так и не понятно.

Те, кто решил сэкономить, летят лоукостом до Польши, а оттуда на автобусе до Киева. Такой маршрут оказался достаточно популярным, и поляки вовремя подсуетились. Ожидается более 200 автобусов с фанатами из Польши.

Вип-гости

Король Испании Хуан Карлос посетит Украину, чтобы поддержать футбольный клуб Реал в финальном матче Лиги чемпионов. Хуан Карлос правил страной с 1975 по 2014, а затем передал трон сыну, но не потерял титул.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в компании президента Украины Петра Порошенко также посетит финальную игру.

Приключения кубка

Больше всего финалу Лиги Чемпионов в Киеве обрадовался, похоже, президент ФФУ Андрей Павелко. Настолько, что демонстрацию кубка Лиги Чемпионов украинцам он совместил с собственной программой для него.

Сначала Павелко отвез кубок в церковь в компании человека, которого в прессе назвали бывшим криминальным авторитетом. А потом дал поиграться Кубком своим дочерям.

Президент ФФУ говорит, что скандал раздувают на пустом месте, все это фейк и провокация. Но в УЕФА ему напомнили, как вести себя с кубком.

Чего ждать киевлянам?

В Киеве 1,5-километровая зона вокруг Национального спортивного комплекса «Олимпийский» с вечера 25 мая до утра 27 мая будет пешеходной.

В частности, ограничения будут действовать на бульваре Леси Украинки, улицах Владимирской, Богдана Хмельницкого, Коновальца.



С 12 мая ограничен проезд по улице Крещатик и будет действовать это ограничение до 31 мая.



Фан-зона команды болельщиков британского Ливерпуля будет размещена вблизи парка имени Тараса Шевченко, а Реала - возле дворца Украина.

Предусмотрен трансфер болельщиков из международного аэропорта «Борисполь» автобусами, которые будут доставлять их к местам размещения и фан-зон. На территории фан-зон будут присутствовать представители консульских служб на случай, если возникнут какие-то экстренные вопросы. Кроме фан-зон для фанатов команд-финалистов, в Киеве 26 мая будут работать две большие локации для трансляции финального матча Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет на НСК «Олимпийский

Одна из локаций будет бесплатной – на Контрактовой площади, на другую – на Певческом поле можно будет попасть, купив билет. Места трансляций согласованы с УЕФА.



На Крещатике пройдет Фестиваль Чемпионов. Здесь будут работать как футбольные площадки, фан-зоны, так и концертная площадка.



На Софийской площади установят 20-метровую копию Кубка Лиги чемпионов.

Источник: korrespondent.net

