Япония передала украинским гимнастам грант на сумму $74 470

Торжественная церемония передача каталога спортивного оборудования украинском федерации гимнастики прошла 24 мая в Центре олимпийской подготовки "Конча-Заспа" под Киевом, сообщает корреспондент Укринформа.

"Правительство Японии решило поспособствовать развитию украинской гимнастики в период подготовки к следующей Олимпиаде, которую в 2020 году будет принимать Токио. Хорошо, что украинские гимнасты теперь будут готовиться к Играм в таких же условиях, как и японские. Признаюсь, теперь я не знаю, за кого болеть во время Олимпиады. Пожалуй, буду радоваться и за Японию, и за Украину ", - сказал во время церемонии посол Украины в Японии Сигэки Суми.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов поблагодарил посла от имени украинского правительства.

"Этот грант является частью официальной помощи японского правительства. Для гимнастов это не просто спортивное оборудование, это - их жизнь. Отмечу, что с начала установления дипломатических отношений Япония предоставила Украине помощь на общую сумму 3,1 млрд долл", - отметил он.

"Ваша помощь полностью соответствует принципам олимпийской солидарности, когда страны в спорте поддерживают друг друга. А здоровая конкуренция поможет развитию гимнастики и в Украине, и в Японии", - сказал президент НОК Украины Сергей Бубка.

Слова благодарности высказали во время церемонии также президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина и олимпийский чемпион Рио-2016 на параллельных брусьях Олег Верняев, который, кстати, хотел бы потренироваться в Японии.

Добавим, что начиная с 2002 года, в рамках программы "Кусаноне" Украине была предоставлена грантовая помощь для реализации 133-х проектов на сумму более 9,57 млн долл в сферах здравоохранения, образования, социального благополучия, сохранения среды, культуры, спорта и т.д.