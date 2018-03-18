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Спорт
Новости спорта
18 марта 18, 10:20
Паралимпиада-2018: медальный зачет, все результаты и новости
Паралимпийские игры
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Главные новости, курьезы, анонсы, результаты и медали Паралимпиады-2018.

В южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта проходят XII Зимние Паралимпийские игры. Украину в этом году представляют 33 спортсмена (в том числе 10 гайдов - людей, которые помогают спортсменам с нарушением зрения стартовать и передвигаться по трассе) в трех дисциплинах - биатлоне, лыжных гонках и горных лыжах. Талисман этих Игр - медвежонок Пандаби.

18 МАРТА

09:18. В лыжной эстафете золотые медали получили украинская и французская сборные. В хоккее "золото" выиграла американская сборная, "серебро" - канадская.

 

09:15. Сегодня, в заключительный день Паралимпийских игр, медали разыграли в соревнованиях по горным лыжам. Золотые медали получили спортсмены из Германии, Франции и Британии.

 

08:16. Чемпионами лыжной смешанной эстафете 4х2,5 км стали Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова. Они выиграли седьмую золотую медаль для Украины.

17 МАРТА

13:00. Украина сейчас занимает пятое место в общекомандном зачете. У наших спортсменов 21 медаль: шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

паралимпи.png

07:00 Лыжник Григорий Вовчинский завоевал серебряную медаль в гонках на 10 км среди спортсменов в категории "стоя". 

вовчинский.jpg

07:15. В лыжных гонках на 7,5 км среди спортсменов в категории "сидя" Максим Яровой занял треть место. 

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Источник: liga.net 
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