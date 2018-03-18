Паралимпиада-2018: медальный зачет, все результаты и новости

17 МАРТА

13:00. Украина сейчас занимает пятое место в общекомандном зачете. У наших спортсменов 21 медаль: шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

07:00 Лыжник Григорий Вовчинский завоевал серебряную медаль в гонках на 10 км среди спортсменов в категории "стоя".

07:15. В лыжных гонках на 7,5 км среди спортсменов в категории "сидя" Максим Яровой занял треть место.