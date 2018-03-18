Украинский чемпион мира по шахматам сенсационно проиграл

В Батуми (Грузия) стартовал личный чемпионат Европы по шахматам.

Вчера были сыграны поединки первого тура. Украинцы в целом сыграли неплохо, одержав много побед. Приятно удивил Роман Мартынов, который переиграл опытного Виорел Бологана.

Но были и сенсации со знаком минус. 16-й чемпион мира Руслан Пономарев уступил посредственному грузину Ираклию Берадзе.

Результаты поединков первого тура с участием украинцев

Радослав Войташек (Польша) - Валерий Неверов (Украина) - 1:0

Огулджан Канмазалп (Турция) - Василий Иванчук (Украина) - 0:1

Ираклий Берадзе (Грузия) - Руслан Пономарев (Украина) - 1:0

Юрий Козубов (Украина) - Вюгар Асадли (Азербайджан) - 1:0

Мартин Швецов (Украина) - Ян Викоук (Чехия) - 0,5:0,5

Сергей Завгородний (Украина) - Антон Коробов (Украина) - 0:1

Александр Моисеенко (Украина) - Рави Хария (Англия) - 1:0

Анна Ушенина (Украина) - Эмиль Сутовский (Израиль) - 0,5:0,5

Эмиль Мирзоев (Украина) - Андрей Волокитин (Украина) - 0,5:0,5

Владимир Онищук (Украина) - Мохаммад Мурадли (Азербайджан) - 1:0

Александар Инджич (Сербия) - Анатолий Поливанов (Украина) - 1:0

Павел Понкратов (Россия) - Михаил Белоус (Украина) - 0,5:0,5

Юрий Крикун (Украина) - Мадс Андерсен (Дания) - 0,5:0,5

Роман Мартынов (Украина) - Виктор Бологан (Молдова) - 1:0

Александр Ковчан (Украина) - Володар Мурзин (Россия) - 0,5:0,5

Кирилл Савченко (Украина) - Эндрю Барнетт (Шотландия) - 1:0

Кирилл Ступак (Беларусь) - Сергей Смолин (Украина) - 1:0

Ян Шпренгер (Германия) - Виталий Морозов (Украина) - 1:0

Канан Ахадзаде (Азербайджан) - Петр Голубка (Украина) - 0,5:0,5

Сергей Павлов (Украина) - Рузвельт Муртсвалашвили (Грузия) - 1:0

Второй тур - завтра, 18 марта.