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18 марта 18, 09:29
Украинский чемпион мира по шахматам сенсационно проиграл
Руслан Пономарев
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Чемпионат Европы начался для Руслана Пономарева с провала

В Батуми (Грузия) стартовал личный чемпионат Европы по шахматам.

Вчера были сыграны поединки первого тура. Украинцы в целом сыграли неплохо, одержав много побед. Приятно удивил Роман Мартынов, который переиграл опытного Виорел Бологана.

Но были и сенсации со знаком минус. 16-й чемпион мира Руслан Пономарев уступил посредственному грузину Ираклию Берадзе.

Результаты поединков первого тура с участием украинцев

Радослав Войташек (Польша) - Валерий Неверов (Украина) - 1:0
Огулджан Канмазалп (Турция) - Василий Иванчук (Украина) - 0:1
Ираклий Берадзе (Грузия) - Руслан Пономарев (Украина) - 1:0
Юрий Козубов (Украина) - Вюгар Асадли (Азербайджан) - 1:0
Мартин Швецов (Украина) - Ян Викоук (Чехия) - 0,5:0,5
Сергей Завгородний (Украина) - Антон Коробов (Украина) - 0:1
Александр Моисеенко (Украина) - Рави Хария (Англия) - 1:0
Анна Ушенина (Украина) - Эмиль Сутовский (Израиль) - 0,5:0,5
Эмиль Мирзоев (Украина) - Андрей Волокитин (Украина) - 0,5:0,5
Владимир Онищук (Украина) - Мохаммад Мурадли (Азербайджан) - 1:0
Александар Инджич (Сербия) - Анатолий Поливанов (Украина) - 1:0
Павел Понкратов (Россия) - Михаил Белоус (Украина) - 0,5:0,5
Юрий Крикун (Украина) - Мадс Андерсен (Дания) - 0,5:0,5
Роман Мартынов (Украина) - Виктор Бологан (Молдова) - 1:0
Александр Ковчан (Украина) - Володар Мурзин (Россия) - 0,5:0,5
Кирилл Савченко (Украина) - Эндрю Барнетт (Шотландия) - 1:0
Кирилл Ступак (Беларусь) - Сергей Смолин (Украина) - 1:0
Ян Шпренгер (Германия) - Виталий Морозов (Украина) - 1:0
Канан Ахадзаде (Азербайджан) - Петр Голубка (Украина) - 0,5:0,5
Сергей Павлов (Украина) - Рузвельт Муртсвалашвили (Грузия) - 1:0

Второй тур - завтра, 18 марта.
UA-Football
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