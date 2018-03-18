Украина завершила выступление на Паралимпиаде золотом

На XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане (Корея) разыграны последние комплекты наград.

Сборная Украины завершила выступления эффектно: с победы в смешанной эстафете 4х2,5 км в лыжных гонках. Юрий Уткин с гайдом Русланом Переходой, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова со спортсменом-лидером Виталием Казаковым привезли ближайшим преследователям канадцам 50 секунд преимущества.

Уткин в Пхенчхане до этого имел бронзу. Автор первой украинской награды на Играх-2018 Людмила Ляшенко на бронзовую ступень пьедестала поднималась трижды. Оксана Шишкова – вообще главная украинская мультимедалистка Пхенчхана. У харьковчанки – два золота, три серебра и бронза.

Однако наиболее радостно после сегодняшней эстафеты за 13-кратную призершу трех предыдущих Игр Юлию Батенкову-Бауман. Эта Паралимпиада складывалась для Юлии не очень удачно. В течение соревнований Батенкова-Бауман чувствовала себя плохо и через болезненное состояние до медалей дотянуться никак не могла. До последнего соревновательного дня. И главное – до девяти серебряных и четырех бронзовых наград, завоеванных в Турине, Ванкувере и Сочи Юлия добавила столь желанное золото.

Стоит отметить, что в паралимпийский спорт Батенкову-Бауман привели трагические события. Маленьким ребенком она начала заниматься в родном Симферополе гимнастикой. Но в 1991-м, когда Юле было восемь, жизнь перевернулась. Автомобильная авария забрала у нее маму и брата, а сама девочка потеряла руку. Возможность заниматься спортом добавило жизни смысла.

Победа на Паралимпиаде была мечтой 34-летней Батенковой-Бауман. И эта мечта осуществилась в момент, когда Игры в Пхенчхане завершались.

Украина завершила Паралимпийские игры-2018 с 22-ю наградами – семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых. В итоговом медальном зачете наша команда стала шестой, уступив США, нейтральным атлетам, Канаде, Франции и Германии.

Стоит также отметить, что семь золотых наград – это повторение украинского рекорда белых Паралимпиад, впервые установленного в Турине-2006.